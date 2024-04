Des milliers d'écoles fermées à cause de la chaleur

Des milliers d'écoles ont fermé aux Philippines vendredi, suspendant les cours en présentiel en raison de températures trop élevées dans le pays tropical, a annoncé le ministère de l'Éducation.

Plus de 5000 établissements scolaires ont fermé à travers l'archipel d'Asie du Sud-Est, affectant plus de 3,6 millions d'élèves, selon les chiffres officiels.

Les mois de mars, avril et mai sont généralement les plus chauds et les plus secs dans l'archipel, mais cette année les conditions météorologiques ont été exacerbées par le phénomène climatique El Niño.

De nombreuses écoles n'ont pas l'air conditionné aux Philippines, et en cas de grosses chaleurs les élèves étouffent dans des salles de classe surpeuplées et mal ventilées.

Le ministère de l'Éducation a transmis aux chefs d'établissement une circulaire leur donnant la possibilité de décider du passage à l'enseignement à distance 'en cas de chaleur extrême ou d'autres circonstances exceptionnelles'.

Certaines écoles ont réduit la durée des cours pour éviter d'enseigner aux heures les plus chaudes de la journée.

Les températures ressenties, en prenant en compte l'humidité, devaient atteindre le niveau 'dangereux' de 42 ou 43 degrés dans plusieurs régions du pays vendredi, selon le service officiel de prévisions météorologiques.

Dans la capitale Manille, où une température ressentie de 40 degrés était prévue, les habitants étaient appelés à l''extrême prudence'.

La température maximale réelle dans la mégalopole de Manille était vendredi de 35,5 degrés Celsius.

