Des échanges de frappes entre l'Ukraine et la Russie font 13 morts

Des frappes ukrainiennes ont fait dix morts dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie et dans la région russe méridionale de Krasnodar, deux zones touristiques. Dans le même temps, une attaque de Moscou dans le centre de l'Ukraine a tué trois personnes.

Six personnes, dont trois enfants, ont été tuées et une quarantaine d'autres blessés par la chute d'un drone ukrainien à Arkhipo-Ossipovka, localité située sur la côte de la mer Noire, selon un bilan communiqué par le gouverneur régional de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.

'Ce qui s'est passé aujourd'hui est une frappe délibérée du régime de Kiev contre la population civile, qui n'a aucun lien avec l'infrastructure militaire', a-t-il affirmé. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée par l'AFP, montre un drone s'écrasant sur une plage fréquentée, sous les yeux des touristes.

Quatre personnes ont également été tuées en Crimée, a indiqué sur Telegram le chef des autorités locales nommé par Moscou, Sergueï Axionov, sans préciser où cette frappe avait eu lieu.

La Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014, est très régulièrement la cible d'attaques ukrainiennes visant à perturber la logistique des forces russes engagées dans le sud de l'Ukraine.

Dans le centre de l'Ukraine, une attaque russe a fait trois morts près de Kryvyï Rig, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandre Ganja. 'Un incendie s'est déclaré sur le site. Une station-service et plusieurs voitures ont été gravement endomagées', a affirmé ce responsable.

Les frappes montent en puissance ces derniers mois des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles, plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine.

/ATS