Des dizaines de milliers de personnes fuient le conflit au Darfour

Des dizaines de milliers de civils soudanais ont fui des villes et villages face à l'avancée ...
Photo: KEYSTONE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / HANDOUT

Des dizaines de milliers de civils soudanais ont fui des villes et villages face à l'avancée des combats dans une vaste région à l'est du Darfour, un peu plus d'une semaine après la prise de la ville d'El-Facher par les forces paramilitaires.

Dans un communiqué publié dimanche soir, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré que 36.825 personnes avaient fui cinq localités du Kordofan-Nord, un Etat situé à quelques centaines de kilomètres à l'est du Darfour, région où les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont pris le dernier grand bastion que l'armée y contrôlait.

/ATS
 

