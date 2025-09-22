Des bombardements tuent 23 personnes au Pakistan

Des bombardements aériens ont tué au moins 23 civils lundi dans une région frontalière reculée ...
Des bombardements tuent 23 personnes au Pakistan

Des bombardements tuent 23 personnes au Pakistan

Photo: KEYSTONE/AP/Saifullah Zahir

Des bombardements aériens ont tué au moins 23 civils lundi dans une région frontalière reculée du Pakistan, ont indiqué la police et des sources sécuritaires pakistanaises.

'Les avions ont ciblé quatre maisons, qui ont été entièrement détruites', a déclaré à l'AFP un haut responsable de la police locale sous couvert d'anonymat, sans préciser l'identité des auteurs de l'attaque meurtrière.

Un responsable de la sécurité basé à Peshawar, qui a confirmé le nombre des victimes, a indiqué que des dizaines de repaires de talibans pakistanais se trouvaient dans la région.

/ATS
 

Actualités suivantes

Zoo de Beauval: les pandas retournent en Chine pour raison de santé

Zoo de Beauval: les pandas retournent en Chine pour raison de santé

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 13:43

« Chaque jour » des indications de poursuites d'activistes en Russie

« Chaque jour » des indications de poursuites d'activistes en Russie

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 13:29

Début du procès pour meurtre du mari d'une infirmière disparue

Début du procès pour meurtre du mari d'une infirmière disparue

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 12:16

Cassis appelle à la protection du personnel humanitaire

Cassis appelle à la protection du personnel humanitaire

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 11:21

Articles les plus lus

Kim prêt à parler avec les Etats-Unis sous conditions

Kim prêt à parler avec les Etats-Unis sous conditions

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 01:51

Nouveaux actes équivalant aux crimes contre l'humanité (enquêteurs)

Nouveaux actes équivalant aux crimes contre l'humanité (enquêteurs)

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 10:41

Cassis appelle à la protection du personnel humanitaire

Cassis appelle à la protection du personnel humanitaire

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 11:21

Début du procès pour meurtre du mari d'une infirmière disparue

Début du procès pour meurtre du mari d'une infirmière disparue

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 12:16

Réunion d'urgence lundi du Conseil de sécurité de l'ONU

Réunion d'urgence lundi du Conseil de sécurité de l'ONU

Monde    Actualisé le 21.09.2025 - 12:41

Le Royaume-Uni et le Canada reconnaissent l'Etat de Palestine

Le Royaume-Uni et le Canada reconnaissent l'Etat de Palestine

Monde    Actualisé le 21.09.2025 - 15:47

Kim prêt à parler avec les Etats-Unis sous conditions

Kim prêt à parler avec les Etats-Unis sous conditions

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 01:51

Nouveaux actes équivalant aux crimes contre l'humanité (enquêteurs)

Nouveaux actes équivalant aux crimes contre l'humanité (enquêteurs)

Monde    Actualisé le 22.09.2025 - 10:41