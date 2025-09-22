Des bombardements tuent 23 personnes au Pakistan

Des bombardements aériens ont tué au moins 23 civils lundi dans une région frontalière reculée du Pakistan, ont indiqué la police et des sources sécuritaires pakistanaises.

'Les avions ont ciblé quatre maisons, qui ont été entièrement détruites', a déclaré à l'AFP un haut responsable de la police locale sous couvert d'anonymat, sans préciser l'identité des auteurs de l'attaque meurtrière.

Un responsable de la sécurité basé à Peshawar, qui a confirmé le nombre des victimes, a indiqué que des dizaines de repaires de talibans pakistanais se trouvaient dans la région.

/ATS