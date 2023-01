Démantèlement de l'unité accusée d'avoir battu à mort Tyre Nichols

La police de Memphis a annoncé samedi avoir démantelé l'unité des cinq policiers accusés d'avoir causé la mort d'un Afro-Américain de 29 ans, Tyre Nichols, après un long passage à tabac. La diffusion de la vidéo a suscité un choc aux Etats-Unis.

'Il est dans l'intérêt de tous de démanteler définitivement l'unité Scorpion', a précisé la police dans un communiqué. 'Les policiers actuellement affectés à l'unité ont donné leur accord'.

La famille de Tyre Nichols a salué cette décision via un communiqué de ses avocats, la jugeant 'à la fois appropriée et proportionnelle à la mort tragique de Tyre Nichols', mais aussi 'décente et juste pour tous les citoyens de Memphis'.

Les images choquantes de l'interpellation fatale de Tyre Nichols, 29 ans, par cinq policiers noirs ont suscité horreur et incompréhension aux Etats-Unis, sans provoquer pour le moment l'explosion sociale similaire à celle de l'été 2020 redoutée par les autorités.

'Opportunité'

Des rassemblements allant de quelques dizaines à quelques centaines de personnes se sont tenus vendredi soir dans plusieurs villes, dont Memphis, New York et Washington. Samedi après-midi, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés sous la pluie et dans le froid devant la mairie de Memphis, un imposant bâtiment de blocs de béton.

'Memphis a l'opportunité d'établir le modèle de réponse à de tels actes', a lancé l'élu au conseil municipal de la ville JB Smiley à la foule, réclamant une réforme de la police. Aux sons de 'pas de justice, pas de paix' et avec des pancartes demandant 'justice pour Tyre Nichols', les manifestants ont ensuite défilé dans les rues calmes de Memphis.

La vidéo publiée par la police montre un insoutenable passage à tabac après un banal contrôle routier le 7 janvier à Memphis. A coups de poing, de pied, de matraque, les policiers s'acharnent sur le jeune homme, l'aspergent de gaz lacrymogène et le visent avec un pistolet Taser à décharges électriques.

A aucun moment on ne voit Tyre Nichols riposter. Il tente de s'enfuir, est rattrapé. 'Maman. Maman. Maman!', crie-t-il dans un des extraits. Tyre Nichols est mort trois jours plus tard dans un hôpital de Memphis.

Les cinq policiers ont été licenciés, inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d'entre eux ont ensuite été libérés sous caution.

/ATS