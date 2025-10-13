Décollage réussi de la fusée Starship pour un nouveau vol-test

La plus grande fusée jamais construite, Starship, développée par l'entreprise américaine privée ...
Photo: KEYSTONE/AP

La plus grande fusée jamais construite, Starship, développée par l'entreprise américaine privée SpaceX pour aller sur la Lune et Mars, a décollé lundi du Texas pour un nouveau vol d'essai. C'est le onzième vol-test de l'engin de plus de 120 mètres de hauteur.

Le mastodonte s'est envolé peu après 18h25 locales (01h25 mardi en Suisse), selon une retransmission vidéo.

Ce vol d'essai survient dans un contexte tendu, de plus en plus de voix s'élevant contre des retards qui pourraient coûter aux Etats-Unis leur rêve lunaire.

/ATS
 

