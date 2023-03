Crimes contre l'humanité au Nicaragua selon les enquêteurs de l'ONU

Des actes équivalant à des crimes contre l'humanité sont perpétrés contre les civils par le gouvernement du Nicaragua, selon les enquêteurs mandatés par l'ONU. Dans leur rapport dévoilé jeudi à Genève, ils ont demandé des sanctions à la communauté internationale.

Le Groupe d'experts des droits humains sur le Nicaragua dénonce des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires, de la torture ou encore les déchéances de nationalité lancées récemment. Ces actes sont le résultat 'd'un démantèlement délibéré des institutions' et de la destruction des libertés fondamentales.

'Ces violations et abus sont perpétrés de manière large et systématique pour des raisons politiques', affirme le président du groupe, Jan Simon. Ils constituent 'des crimes contre l'humanité'.

Le rapport met en cause des membres de la police nationale et de groupes armés favorables aux autorités. Mais le gouvernement est aussi épinglé. Depuis le début de la crise de 2018, plusieurs milliers d'opposants et activistes ont été détenus.

/ATS