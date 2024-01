Crash d'un avion militaire russe avec 65 prisonniers ukrainiens

Un avion de transport militaire russe Il-76 s'est écrasé mercredi dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a annoncé le ministère russe de la Défense. L'appareil transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens.

L'accident est survenu vers 11h00 de Moscou (09h00 suisses) dans la région de Belgorod, a indiqué le ministère, cité par les agences russes. 'A bord se trouvaient 65 soldats prisonniers de l'armée ukrainienne, transportés vers la région de Belgorod en vue d'un échange, six membres d'équipage et trois accompagnateurs', a-t-il ajouté.

'Une commission de l'armée de l'air est partie sur le lieu de la chute de l'avion pour établir les causes de la catastrophe', a-t-il ajouté.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un appareil chuter presque à pic, avant une grosse explosion, accompagnée de flammes et de fumée noire.

Le ministère russe n'a donné à ce stade aucune indication quant au sort des occupants de l'avion. Interrogé lors de son briefing quotidien à la presse, le porte-parole du Kremlin n'a pas commenté, relevant le caractère trop 'récent' de l'information. 'On va éclaircir tout ça', a-t-il dit.

Plusieurs catastrophes

La Russie a connu depuis le début de son offensive contre l'Ukraine plusieurs catastrophes aériennes impliquant des appareils de l'armée. L'Ukraine a elle abattu par le passé des appareils russes. Elle a ainsi revendiqué la semaine dernière avoir abattu un avion espion A-50 (équivalent russe des AWACS occidentaux) et détruit un avion de commandement Il-22.

Enfin, l'avion transportant le chef du groupe armé Wagner, Evguéni Prigojine, s'est écrasé en août dernier lors d'un vol reliant Moscou et Saint-Pétersbourg, le tuant lui et ses principaux lieutenants quelques semaines après une mutinerie avortée. Les autorités russes avaient démenti toute implication et estimé que l'avion a pu s'écraser parce que ses passagers ont fait exploser une grenade à bord.

