Couvre-feu déclaré dans tout Bogota

Le président colombien Ivan Duque a appelé à une 'conversation nationale', au lendemain de manifestations massives contre son gouvernement, qui ont fait trois morts. La mobilisation a débouché vendredi sur des violences à Bogota, où a été décrété un couvre-feu.

'A partir de la semaine prochaine, je lancerai une conversation nationale qui renforcera l'actuel agenda de politique sociale, en travaillant ainsi de manière unie avec une vision à moyen et long terme, qui nous permettra de combler les écarts sociaux', a déclaré le chef de l'Etat lors d'une allocution télévisée.

Le président de droite, impopulaire après à peine plus de quinze mois au pouvoir, s'était montré la veille réticent à un dialogue direct. Il s'est résolu à un premier pas vers les organisations sociales ayant appelé à la plus grande mobilisation de ces dernières années.

'Cette conversation aura lieu dans les régions avec tous les secteurs sociaux et politiques. J'utiliserai des moyens électroniques et des mécanismes participatifs (...) pour que tous nous puissions édifier une voie significative de réforme', a-t-il ajouté.

Peu auparavant, le maire de Bogota, Enrique Peñalosa, a décrété un couvre-feu dans toute la capitale colombienne qui compte sept millions d'habitants, suite à des troubles et des pillages. A partir de huit heures du soir (02h00 samedi) couvre-feu dans les quartiers de Bosa, Ciudad Bolivar et Kennedy. A partir de neuf heures du soir, dans toute la ville. Les deux couvre-feu vont jusqu'à 06h00' samedi (12h00 en Suisse).

Il avait tout d'abord décrété le couvre-feu uniquement pour les trois quartiers populaires du sud de la capitale Bosa, Ciudad Bolivar et Kennedy.

Renforcement des forces de l'ordre

Ivan Duque a ajouté avoir 'décidé de renforcer la présence de la force publique' et ordonné 'le déploiement de patrouilles mixtes de la police et de l'armée de terre dans les lieux les plus critiques'.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi à nouveau dans plusieurs villes du pays, en tapant sur des casseroles et des marmites pour des 'cacerolazos', forme de protestation jusque-là inédite en Colombie. Ils exigeaient la tenue d'un dialogue avec le gouvernement.

Des centaines de milliers de personnes avaient déjà manifesté dans 150 municipalités lors de la grève générale de jeudi, à l'appel des syndicats et de groupes de la société civile.

/ATS