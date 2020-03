Coronavirus: l'Espagne a franchi la barre des 1000 morts

L'Espagne a dépassé vendredi la barre des 1000 décès dus au coronavirus. Elle se prépare au pire en transformant des pavillons de foire commerciale en hôpitaux, alors qu'elle s'approche des 20'000 cas.

Le pays a enregistré '1002 décès', a annoncé vendredi le directeur du centre d'alertes sanitaires Fernando Simon. Le nombre de morts s'est ainsi décuplé en sept jours.

Et les chiffres des cas confirmés continuent à monter, au fur et à mesure que le pays multiplie les tests. 'Au niveau national nous avons 19'980 cas ( ...), soit une hausse de 16,5%' en 24 heures, a indiqué M. Simon lors d'une conférence de presse.

'Il est très probable que (les chiffres) sous-évaluent la transmission totale', étant donné 'la surcharge des laboratoires', a-t-il reconnu.

Matériel promis

L'Espagne se retrouve dans le sinistre peloton de tête des pays qui ont confirmé le plus de cas, derrière la Chine et l'Italie et juste devant l'Iran.

'Les pires jours sont encore à venir', a prévenu le ministre de la Santé Salvador Illa, 'les jours où nous faisons face à une augmentation des cas en nous approchant du pic avant d'entamer la décrue et finalement vaincre le virus'.

Face aux réclamations du personnel soignant et des autorités régionales, qui se plaignent du manque de moyens et notamment de masques chirurgicaux, il a assuré pouvoir 'dans les prochains jours garantir un approvisionnement stable de matériel de protection'.

52% des infectés hospitalisés

Environ 52% des personnes infectées sont hospitalisées, soit 10'542 dont 1141 en réanimation, a précisé M. Simon.

Alors que certains hôpitaux sont déjà débordés, Madrid, la région la plus touchée (elle compte 36% du total des cas et 628 morts), a annoncé l'installation de 5500 lits dans les pavillons de la Foire commerciale désormais inutilisés.

La capitale avait commencé jeudi à utiliser des hôtels pour y installer les patients les moins atteints afin de désengorger les hôpitaux. Barcelone, elle, veut utiliser un pavillon de sa foire commerciale et louer des appartements touristiques pour loger ses sans-abri.

'Chaos'

'Nous manquons de tout (...) de matériel, de personnel, d'équipements de protection. Et tout cela crée un chaos, qui n'aide pas à soulager la pression que l'on doit déjà supporter parce qu'on travaille d'arrache-pied.

C'est un cocktail très difficile à supporter, parce que nous savons que ça va durer des jours, des semaines, des mois', a déclaré Eduardo Fernández, infirmier de 39 ans au sein de l'unité de soins intensifs de l'hôpital public Infanta Sofia à Madrid et syndicaliste.

Ces dernières heures, les principaux aéroports et ports du pays ont été désinfectés, ainsi que des maisons de retraite et des prisons, par les quelque 2640 militaires déployés, a souligné le chef d'état-major du ministère de la Défense, le général Miguel Angel Villarroya.

Contrevenants arrêtés

Cinquante-cinq personnes ont été arrêtées jeudi pour n'avoir pas respecté les mesures de confinement, un chiffre 'en hausse', a expliqué le directeur opérationnel de la police nationale Jose Angel Gonzalez, qui a prévenu qu'il y aurait désormais une 'tolérance zéro'.

Jeudi, un hélicoptère de la police a repéré une fête de jeunes dans une zone inhabitée, a-t-il raconté. Les Espagnols n'ont pas le droit de sortir de chez eux sauf pour travailler, faire des courses alimentaires ou acheter des médicaments.

/ATS