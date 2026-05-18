Corée du Nord: Kim veut renforcer la première ligne contre le Sud

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à renforcer les unités militaires de première ...
Corée du Nord: Kim veut renforcer la première ligne contre le Sud

Corée du Nord: Kim veut renforcer la première ligne contre le Sud

Photo: KEYSTONE/AP/AHN YOUNG-JOON

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à renforcer les unités militaires de première ligne face à 'l'ennemi juré' sud-coréen, rapporte lundi KCNA. Malgré des tentatives d'apaisement de Séoul, Pyongyang rejette systématiquement la main tendue du Sud.

Kim Jong-un a 'présenté des plans pour [...] renforcer les unités de première ligne et d'autres unités majeures sur les plans militaire et technique', afin d'améliorer ses capacités de 'dissuasion', selon une dépêche de l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

'Il a souligné que les commandants à tous les échelons de l'armée devaient continuer à affiner leur [...] vision de l'ennemi juré', est-il ajouté dans le texte faisant visiblement référence à la Corée du Sud. Les deux pays voisins sont techniquement toujours en guerre depuis leur conflit de 1950-1953, conclu sur un armistice et non un traité de paix.

Malgré les volontés d'apaisement du président sud-coréen élu l'an dernier, Pyongyang rejette systématiquement les mains tendues de Séoul.

Match de football

Kim Jong-un a également évoqué la politique d'Etat de 'défense territoriale concernant le renforcement des unités de première ligne à la frontière sud et la transformation de la ligne de démarcation en une forteresse imprenable'.

En dépit de cette nouvelle annonce de durcissement militaire, une rare éclaircie se dessine depuis l'arrivée dimanche en Corée du Sud d'une équipe de football féminine nord-coréenne. Une telle visite sportive ne s'était pas produite en près de huit ans.

Le Naegohyang FC affrontera mercredi les Sud-Coréennes du Suwon FC en demi-finale de la Ligue des champions asiatique lors d'un match à guichets fermés. Des associations du Sud, financées par Séoul, prévoient de soutenir les deux équipes, la traversée de la frontière étant interdite aux supporters du Nord.

/ATS
 

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