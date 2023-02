Colonies israéliennes: une « entrave » à la paix, dénonce l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé lundi dans une déclaration la légalisation de neuf colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Il a estimé que la colonisation était une 'entrave' à la paix.

'La poursuite des activités de colonisation d'Israël met en péril la viabilité de la solution à deux Etats', estime le Conseil dans cette déclaration de la présidence, soutenue par l'ensemble des 15 membres - dont la Suisse - mais qui n'a pas la portée contraignante de la résolution envisagée la semaine dernière.

Il 's'oppose fermement à toutes les mesures unilatérales entravant la paix, y compris, entre autres, la construction et l'expansion de colonies israéliennes, la confiscation des terres de Palestiniens, et la +légalisation+ de colonies, la démolition de logements palestiniens et le déplacement de civils palestiniens' .

Et il 'exprime sa profonde inquiétude et sa consternation' concernant l'annonce israélienne de la légalisation des neuf colonies et de la construction de nouveaux logements dans les colonies existantes.

Après cette annonce du cabinet de sécurité israélien le 12 février, les Emirats arabes unis avaient fait circuler parmi les Etats membres du Conseil un projet de résolution condamnant 'toutes les tentatives d'annexion, y compris les décisions et mesures d'Israël concernant les colonies' et appelant 'à leur retrait immédiat'. Le texte réclamait également qu'Israël cesse 'immédiatement et complètement ses activités de colonisation dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est'.

L'initiative avait provoqué le mécontentement des Etats-Unis qui ont le droit de veto au Conseil. Le département d'Etat avait ainsi dénoncé une résolution 'peu utile au regard du soutien nécessaire aux négociations sur la solution des deux Etats'.

Discussions

Washington avait toutefois dans le même temps dénoncé l'annonce israélienne sur les neuf colonies.

Le projet de résolution a été retiré après des discussions notamment entre Palestiniens et Américains, a indiqué une source diplomatique.

Interrogé sur son éventuelle déception de la rétrogradation de cette possible résolution en une déclaration de la présidence, l'ambassadeur palestinien à l'ONU Riyad Mansour a souligné que l'important était d'avoir une 'position unie' du Conseil.

'Isoler une partie est un pas dans la bonne direction', a-t-il déclaré à la presse.

En décembre 2016, pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité avait demandé à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens, dans une résolution permise par la décision des Etats-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.

Les Etats-Unis s'étaient abstenus lors de ce vote à quelques semaines de la passation de pouvoir entre Barack Obama et Donald Trump, alors qu'ils avaient toujours soutenu Israël jusqu'alors sur ce dossier sensible.

/ATS