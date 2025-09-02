Chine: début des entretiens entre les présidents Xi et Poutine

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont commencé mardi ...
Photo: KEYSTONE/AP/Vladimir Smirnov

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont commencé mardi des entretiens à Pékin, a rapporté l'agence officielle Chine Nouvelle. Le maître du Kremlin est en Chine depuis dimanche pour un sommet régional à Tianjin.

Il doit assister mercredi à un grand défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde guerre mondiale.

Au début de sa réunion avec Xi Jinping, M. Poutine a assuré à son homologue chinois que les relations entre leurs pays se trouvaient actuellement à un 'niveau sans précédent', selon des propos diffusés au début de la réunion.

Le président chinois a de son côté salué la relation de 'collaboration stratégique complète' entre les deux pays et affirmé la volonté de coopérer à la 'construction d'un système de gouvernance globale plus juste et plus raisonnable'.

