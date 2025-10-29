Changement climatique: l'inaction fait « des millions de morts »

Les effets du changement climatique sur la santé continuent à s'aggraver dans le monde, avec des millions de morts à la clé, prévient mercredi un rapport de la revue médicale Lancet. Ses auteurs estiment que la chaleur tue plus de 500'000 personnes par an.

'Le changement climatique menace la santé à un niveau sans précédent', résume le Lancet Countdown, rédigé chaque année à partir de l'état général des connaissances scientifiques par une centaine de chercheurs internationaux coordonnés par l'University College London, en lien avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce message prolonge celui des précédentes éditions alors que les températures mondiales moyennes ne cessent d'augmenter, une tendance alimentée par l'usage d'énergies fossiles qui a franchi un nouveau record en 2024.

Le rapport, publié quelques semaines avant la COP 30 organisée au Brésil, énumère de nombreuses conséquences de ce réchauffement, dangereuses pour la santé: vagues de chaleur avec un poids particulièrement lourd pour les personnes âgées et les nouveau-nés, sécheresses mettant en danger l'alimentation de nombreuses personnes, pollution aérienne, feux de forêt...

'Retour en arrière'

Pour la première fois, le rapport propose des estimations précises de la mortalité liée à certains de ces phénomènes. Selon ses auteurs, une moyenne de 546'000 personnes sont mortes à cause de la chaleur chaque année entre 2012 et 2021, une nette hausse par rapport aux années 1990. La fumée des feux de forêt, elle, aurait causé 154'000 décès en 2024.

Plus largement, la pollution aérienne en extérieur et liée aux énergies fossiles a causé plus de 2,5 millions de décès en 2022, selon le rapport. Il y a 'chaque année des millions de morts évitables' à cause de l'inaction des Etats en matière de lutte contre le réchauffement climatique, conclut-il.

Comme dans les précédentes éditions, les auteurs regrettent que les énergies fossiles restent fortement subventionnées par les Etats. Ce soutien correspond notamment aux aides publiques apportées par plusieurs pays européens à leur population pour réduire des factures d'énergie en forte hausse à cause de l'attaque russe en Ukraine.

Mais le rapport pointe un 'retour en arrière' plus général au niveau des politiques publiques. Il évoque ainsi le recul de l'aide des pays riches au développement des plus pauvres, souvent essentielle pour l'adaptation au réchauffement climatique.

Si cette tendance s'explique notamment par des coupes drastiques par le président des Etats-Unis Donald Trump, elle est aussi le fait d'autres pays occidentaux, comme l'Allemagne ou la France.

