Chamisa conteste en justice l'élection de Mnangagwa au Zimbabwe

L'opposant zimbabwéen Nelson Chamisa a annoncé vendredi qu'il avait saisi la Cour constitutionnelle pour contester la victoire d'Emmerson Mnangagwa à l'élection présidentielle du 30 juillet dernier. La Cour a 14 jours pour trancher.

'Notre équipe juridique a fait enregistrer avec succès nos documents légaux. Nous avons un solide dossier et notre cause est bonne', a tweeté le candidat du Mouvement pour un changement démocratique (MCD).

Conséquence, l'investiture d'Emmerson Mnangagwa est 'suspendue' jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle rende une décision, a affirmé le ministre de la Justice Ziyambi Ziyambi.

Sans l'avoir annoncé officiellement, M. Mnangagwa, au pouvoir depuis novembre et l'éviction de Robert Mugabe, avait prévu son investiture dimanche, et avait invité des chefs d'Etat et diplomates qui avaient inscrit l'événement à leur agenda officiel. L'opposition a attendu la date butoir de vendredi pour déposer son recours contestant le scrutin.

M. Mnangagwa, candidat de la Zanu-PF au pouvoir depuis l'indépendance, a été proclamé vainqueur du scrutin avec près de 51% des voix contre 44% pour M. Chamisa, son principal rival. L'opposition conteste ces résultats.

M. Mnangagwa est à la tête du Zimbabwe depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mugabe en novembre dernier.

