Cessez-le-feu en vue entre Liban et Israël

Israël et le Liban participeront à de nouveaux pourparlers la semaine du 22 juin (déclaration ...
Cessez-le-feu en vue entre Liban et Israël

Cessez-le-feu en vue entre Liban et Israël

Photo: KEYSTONE/AP/Rod Lamkey

Israël et le Liban ont convenu mercredi de 'la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu' et de la création de 'zones pilotes' sous contrôle de l'armée libanaise, selon une déclaration commune publiée à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington.

'A l'issue des négociations menées sous l'égide des Etats-Unis, Israël et le Liban ont convenu de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu', qui sera subordonné 'à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du Hezbollah du secteur du Sud-Litani', peut-on lire dans cette déclaration signée des trois parties aux négociations.

Israël et le Liban ont également convenu de participer à un nouveau round de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un 'accord global', ajoute la déclaration.

/ATS
 

Actualités suivantes

Argentine: marches contre les violences faites aux femmes

Argentine: marches contre les violences faites aux femmes

Monde    Actualisé le 03.06.2026 - 23:43

USA: les députés votent la fin de la guerre contre l'Iran

USA: les députés votent la fin de la guerre contre l'Iran

Monde    Actualisé le 03.06.2026 - 23:45

Trump assistera au prochain sommet de l'Otan en Turquie, dit Rubio

Trump assistera au prochain sommet de l'Otan en Turquie, dit Rubio

Monde    Actualisé le 03.06.2026 - 20:05

Danemark: un nouveau gouvernement, composé d'une majorité de femmes

Danemark: un nouveau gouvernement, composé d'une majorité de femmes

Monde    Actualisé le 03.06.2026 - 12:27

Articles les plus lus

Attaque au couteau à Annecy en 2023: l'auteur renvoyé aux assises

Attaque au couteau à Annecy en 2023: l'auteur renvoyé aux assises

Monde    Actualisé le 03.06.2026 - 10:53

Les démocrates tiennent la corde aux primaires en Californie

Les démocrates tiennent la corde aux primaires en Californie

Monde    Actualisé le 03.06.2026 - 12:11

Des drones ukrainiens ont touché Saint-Pétersbourg

Des drones ukrainiens ont touché Saint-Pétersbourg

Monde    Actualisé le 03.06.2026 - 16:23

Au moins 21 morts dans l'incendie d'un hôtel à New Delhi

Au moins 21 morts dans l'incendie d'un hôtel à New Delhi

Monde    Actualisé le 03.06.2026 - 16:51