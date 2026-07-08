Burkini interdit dans un hôtel en Autriche: discriminatoire

Un tribunal autrichien a jugé discriminatoire l'interdiction du port du burkini imposée à deux femmes de confession musulmane par un hôtel, a confirmé mercredi le tribunal à l'AFP, une décision politiquement brûlante dans un pays où l'extrême droite gagne du terrain.

Dans un jugement rendu public cette semaine, le tribunal de Salzbourg a estimé que l'hôtel situé dans la station de ski de St. Johann im Pongau, dans l'ouest du pays, avait fait preuve de discrimination à l'égard de deux femmes musulmanes autrichiennes en les empêchant de porter ce vêtement.

Après une vive altercation avec le directeur, qui affirmait que le burkini était peu hygiénique et mettait les autres clients mal à l'aise, les deux femmes avaient porté plainte l'année dernière.

Les autorités locales avaient alors infligé une amende de 100 euros à l'hôtel en février, une décision dont le directeur de l'établissement avait fait appel.

Mais dans son arrêt rendu fin juin, le tribunal l'avait débouté, estimant que l'argument selon lequel ce vêtement était contraire à l'hygiène ne tenait 'pas la route, parce que les burkinis sont fabriqués à partir des mêmes matériaux que les autres maillots de bain et que les contrôles réguliers de l'eau n'ont révélé aucune anomalie'.

Bête noire de l'extrême droite

Le président du tribunal a toutefois déclaré à l'AFP que cette décision ne constituerait pas un précédent à l'échelle nationale, 'la discrimination indirecte étant autorisée sous certaines conditions'.

Le burkini, maillot de bain couvrant tout le corps et privilégié par certaines femmes musulmanes, est devenu la bête noire de l'extrême droite européenne, qui milite pour le restreindre dans les espaces publics.

En France, les tentatives de plusieurs maires de l'interdire sur les plages méditerranéennes en 2016 avaient finalement été annulées par les tribunaux, déclenchant toutefois une tempête politique.

/ATS