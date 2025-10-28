Brésil: Bolsonaro fait appel de sa condamnation à 27 ans de prison

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a présenté lundi un recours en appel contre sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat pour se maintenir au pouvoir en 2022. Il n'a pas encore été incarcéré, mais est assigné à résidence.

Le dirigeant d'extrême droite, âgé de 70 ans, a été condamné le 11 septembre à l'issue d'un procès historique devant la cour suprême du Brésil. Les magistrats l'ont reconnu coupable d'avoir été le chef d'une 'organisation criminelle' ayant conspiré pour assurer son 'maintien autoritaire au pouvoir' quel que soit le résultat de l'élection d'octobre de 2022.

Il a fini par être battu au second tour de ce scrutin face au président actuel de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva.

'Omissions' et 'contradictions'

Après la condamnation, les avocats de l'ancien président avaient annoncé qu'ils feraient appel 'y compris au niveau international'. Selon le document présenté par la défense de l'ex-président auquel l'AFP a eu accès, Jair Bolsonaro souhaite corriger 'les ambiguïtés, omissions, contradictions et obscurités' dans la décision de la cour suprême.

Les juges de la cour suprême n'ont pas de délai précis pour statuer sur cet appel, mais M. Bolsonaro ne pourra être incarcéré qu'après l'épuisement de tous les recours possibles. L'ex-président (2019-2022) est assigné à résidence depuis le mois d'août.

Le juge Alexandre de Moraes, en charge du procès, a pris cette mesure drastique en argumentant que M. Bolsonaro n'avait pas respecté une décision de justice qui lui interdit de s'exprimer sur les réseaux sociaux.

