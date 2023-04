Biden a discuté avec Macron de sa récente visite en Chine

Le président américain Joe Biden a discuté jeudi avec Emmanuel Macron de la récente visite en Chine du président français. Ses récents propos sur la question de Taïwan ont suscité des critiques en Europe et aux Etats-Unis.

Selon un communiqué de la Maison Blanche, les deux dirigeants ont 'évoqué le déplacement récent du président Macron en Chine et leurs efforts continus pour promouvoir la prospérité, la sécurité, les valeurs partagées, et l'ordre international basé sur l'Etat de droit' dans la région Asie-Pacifique, et ont 'réaffirmé l'importance de maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan'.

/ATS