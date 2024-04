Berlin doit arrêter d'approvisionner Israël, estime le Nicaragua

Le Nicaragua a demandé lundi à la plus haute juridiction de l'ONU d'appeler l'Allemagne à cesser de fournir des armes à Israël, accusant Berlin de complicité dans ce qu'il considère être un 'génocide' contre les Palestiniens à Gaza.

'L'Allemagne avait et a pleinement connaissance des risques d'utilisation des armes qu'elle fournissait et qu'elle continue de fournir à Israël en vue de commettre un génocide contre le peuple palestinien', a déclaré Alain Pellet, avocat du Nicaragua. 'Il est urgentissime que celle-ci suspende enfin l'aide et l'assistance qu'elle fournit à cette fin'.

/ATS