Bénin: le candidat de la majorité Romuald Wadagni élu président

Romuald Wadagni, ministre des Finances du Bénin, candidat de la majorité et favori du scrutin ...
Bénin: le candidat de la majorité Romuald Wadagni élu président

Bénin: le candidat de la majorité Romuald Wadagni élu président

Photo: KEYSTONE/AP/Abadjaye Justin Sodogandji

Romuald Wadagni, ministre des Finances du Bénin, candidat de la majorité et favori du scrutin a été élu président avec 94,05% des voix, selon des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (Cena) dans la nuit de lundi à mardi.

M. Wadagni succède à Patrice Talon qui l'avait adoubé et qui cède sa place, conformément à la Constitution, après deux mandats. Il n'avait qu'un seul adversaire, l'opposant modéré Paul Hounkpè qui a obtenu 5,95% des suffrages.

La participation s'est élevée à 58,75% selon la Cena.

/ATS
 

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