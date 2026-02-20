Autriche sous la neige: routes bloquées, coupures d'électricité et aéroport de Vienne fermé

D'importantes chutes de neige en Autriche ont provoqué vendredi des coupures d'électricité et des perturbations dans les transports. Elles ont conduit à la fermeture de tronçons autoroutiers et à l'interruption temporaire du trafic à l'aéroport de Vienne.

'En raison de fortes chutes de neige, le trafic aérien à destination et en provenance de Vienne est actuellement perturbé', indique un communiqué de l'aéroport.

Plus de 230 liaisons à l'arrivée de cet aéroport de transit entre Europe occidentale et orientale sont affichées comme étant détournées, annulées ou retardées et celles au départ comme annulées ou retardées.

'Les passagers dont le vol a été annulé sont priés de ne pas se rendre à l'aéroport', a précisé l'aéroport, un porte-parole évoquant auprès de l'agence APA 20 cm de poudreuse au sol.

La rocade extérieure de Vienne a été fermée plusieurs heures et 'd'autres tronçons d'autoroute ont dû être temporairement rendus inaccessibles en raison de congères, de camions immobilisés et d'une visibilité réduite', a expliqué l'association d'automobilistes ÖAMTC sur son site internet.

Des coupures d'électricité ont été recensées dans plusieurs régions du sud et de l'est, dont celle de Styrie, où 30'000 foyers sont concernés, selon les opérateurs locaux.

Une accalmie était prévue en milieu de journée. Le risque d'avalanche demeure par ailleurs élevé dans ce pays montagneux.

/ATS