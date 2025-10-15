Augmentation record des concentrations de CO2 l'année dernière

La concentration de CO2 dans l'atmosphère a observé une augmentation sans précédent l'année ...
Augmentation record des concentrations de CO2 l'année dernière

Augmentation record des concentrations de CO2 l'année dernière

Photo: KEYSTONE/AP/Eraldo Peres

La concentration de CO2 dans l'atmosphère a observé une augmentation sans précédent l'année dernière, de 3,5 parties par million (ppm). Dans un rapport mercredi à Genève, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) l'attribue aux émissions mais aussi aux incendies.

Autre problème, l'absorption de CO2 par les écosystèmes terrestres ou les océans a diminué l'année dernière en raison de l'augmentation des températures. Environ la moitié des émissions de ce gaz à effet de serre restent dans l'air.

Le niveau des concentrations s'est approché l'année dernière de 424 ppm. La progression a été multipliée par trois par rapport à il y a quelques décennies.

'Une réduction des émissions est par conséquent indispensable non seulement pour notre climat mais aussi pour notre sécurité économique et notre bien-être communautaire', estime la numéro deux de l'OMM, Ko Barrett. Les concentrations de méthane et d'oxyde nitreux, autres gaz à effet de serre qui restent longtemps dans l'atmosphère, ont aussi atteint des records l'année dernière.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Syrie va demander à la Russie de livrer Bachar al-Assad

La Syrie va demander à la Russie de livrer Bachar al-Assad

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 11:55

L'Autorité palestinienne veut une « avancée » suisse sur un Etat

L'Autorité palestinienne veut une « avancée » suisse sur un Etat

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 11:23

Décès en Inde du chef de l'opposition kényane Raila Odinga

Décès en Inde du chef de l'opposition kényane Raila Odinga

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 10:17

Inde: la population des éléphants s'est rétrécie d'un quart

Inde: la population des éléphants s'est rétrécie d'un quart

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 09:19

Articles les plus lus

Indonésie: nouvelle éruption d'un volcan sur l'île de Florès

Indonésie: nouvelle éruption d'un volcan sur l'île de Florès

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 05:45

Inde: la population des éléphants s'est rétrécie d'un quart

Inde: la population des éléphants s'est rétrécie d'un quart

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 09:19

Gaza: Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

Gaza: Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 10:13

Décès en Inde du chef de l'opposition kényane Raila Odinga

Décès en Inde du chef de l'opposition kényane Raila Odinga

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 10:17

Deux nouveaux condamnés exécutés aux Etats-Unis

Deux nouveaux condamnés exécutés aux Etats-Unis

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 02:15

Le président américain décore à titre posthume l'influenceur Kirk

Le président américain décore à titre posthume l'influenceur Kirk

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 02:17

Indonésie: nouvelle éruption d'un volcan sur l'île de Florès

Indonésie: nouvelle éruption d'un volcan sur l'île de Florès

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 05:45

Gaza: Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

Gaza: Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

Monde    Actualisé le 15.10.2025 - 10:13