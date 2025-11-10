Audience de demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy

La cour d'appel de Paris a commencé lundi matin l'examen de la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy. L'ex-président français, est incarcéré depuis 20 jours à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle.

M. Sarkozy n'a pas été extrait de la prison de la Santé pour cette audience, qui a débuté à 09h30. Il comparaît en visioconférence, offrant par écran interposé la première image de l'histoire d'un ancien président de la République en prison, en veste bleu foncé, pull et chemise.

Son épouse, Carla Bruni, et deux de ses fils, Pierre et Jean, ont pris place sur les bancs du public. La décision devrait être rendue dans la journée, selon une source judiciaire.

En cas de feu vert de la justice, Nicolas Sarkozy, 70 ans, pourrait être libéré dans la foulée. Contactés par l'AFP, ses avocats, qui avaient déposé la demande de mise en liberté dans les minutes qui ont suivi l'incarcération de leur client, n'ont pas souhaité faire de commentaire à l'approche de cette audience.

