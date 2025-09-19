Au moins près de 3400 civils tués entre janvier et juin au Soudan

Près de 3400 civils au moins ont été tués entre janvier et juin au Soudan, selon l'ONU. Dans ...
Au moins près de 3400 civils tués entre janvier et juin au Soudan

Au moins près de 3400 civils tués entre janvier et juin au Soudan

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Près de 3400 civils au moins ont été tués entre janvier et juin au Soudan, selon l'ONU. Dans un rapport publié vendredi à Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme alerte sur la 'situation désastreuse' dans le pays.

Le nombre est déjà largement supérieur à celui de l'année dernière à la même période. Sur l'ensemble de l'année, l'ONU avait authentifié le décès de près de 4300 civils tués. Et le nombre cette année est probablement bien plus important, admet-elle aussi.

La Mission internationale d'établissement des faits sur le Soudan a récemment estimé que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient perpétré une 'myriade' d'actes équivalant à des crimes contre l'humanité. L'armée soudanaise et ses alliés se voient eux reprocher des crimes de guerre.

Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées. Après plus de deux ans de conflit, plus de la moitié de la population du pays fait face à une insécurité alimentaire aiguë et un quart des centres de santé seulement restent opérationnels.

/ATS
 

Actualités suivantes

Téhéran dénonce l'attitude « illégale » et « biaisée » des Européens

Téhéran dénonce l'attitude « illégale » et « biaisée » des Européens

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 09:59

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:08

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:07

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:01

Articles les plus lus

Séisme d'une magnitude de 7,8 au large de l'Extrême-Orient russe

Séisme d'une magnitude de 7,8 au large de l'Extrême-Orient russe

Monde    Actualisé le 18.09.2025 - 23:03

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:01

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:07

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:08

Appel à un cessez-le-feu à Gaza: nouveau veto américain à l'ONU

Appel à un cessez-le-feu à Gaza: nouveau veto américain à l'ONU

Monde    Actualisé le 18.09.2025 - 21:35

Séisme d'une magnitude de 7,8 au large de l'Extrême-Orient russe

Séisme d'une magnitude de 7,8 au large de l'Extrême-Orient russe

Monde    Actualisé le 18.09.2025 - 23:03

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:01

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:07