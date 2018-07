Au Zimbabwe, Nelson Chamisa revendique la victoire

Le leader de l'opposition au Zimbabwe Nelson Chamisa a revendiqué mardi une victoire 'éclatante' aux élections générales de la veille. Il s'agit des premiers scrutins depuis la chute du président Robert Mugabe.

Se basant sur un décompte des voix portant sur 10'000 bureaux de vote, il a tweeté: 'Victoire éclatante (...) Nous avons fait remarquablement bien' contre l'actuel chef de l'Etat Emmerson Mnangagwa, et 'nous sommes prêts à former le prochain gouvernement'.

Les Zimbabwéens ont voté en masse lundi lors de ces élections historiques. Un total de 23 candidats - un record - était en lice pour la présidentielle, organisée en même temps que les législatives et les municipales. La course pour la fonction suprême se joue entre l'actuel chef de l'Etat Emmerson Mnangagwa, patron de la Zanu-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980, et l'opposant Nelson Chamisa, leader du Mouvement pour le changement démocratique (MDC).

/ATS