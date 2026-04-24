Assassinat d'une enseignante en 2023: l'élève condamné à 15 ans

L'élève jugé pour l'assassinat de sa professeure d'espagnol Agnès Lassalle en 2023 à Saint-Jean-de-Luz ...
Assassinat d'une enseignante en 2023: l'élève condamné à 15 ans

Assassinat d'une enseignante en 2023: l'élève condamné à 15 ans

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME PINON

L'élève jugé pour l'assassinat de sa professeure d'espagnol Agnès Lassalle en 2023 à Saint-Jean-de-Luz a été condamné vendredi à 15 ans de réclusion par la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques. L'avocate générale avait requis 16 ans.

La cour a jugé l'accusé coupable après trois heures de délibéré. Agé de 19 ans aujourd'hui, il était jugé à huis clos depuis mardi à Pau pour avoir, à l'âge de 16 ans, poignardé mortellement l'enseignante dans une salle de classe d'un collège-lycée de cette ville de la côte basque.

/ATS
 

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