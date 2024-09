« Arrêtez d'envoyer des armes à Israël », lance Abbas à l'ONU

'Arrêtez le génocide. Arrêtez d'envoyer des armes à Israël', a lancé jeudi le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à la tribune de l'ONU. Il a aussi estimé qu'Israël 'ne mérite pas d'être membre' de l'instance.

'Cette folie doit s'arrêter. Le monde entier est responsable de ce que subit notre population à Gaza et en Cisjordanie', a déclaré M. Abbas à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, près d'un an après le début de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza.

Israël 'ne mérite pas d'être membre' de l'ONU, a aussi estimé le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. 'Israël, qui refuse d'appliquer les résolutions des Nations unies, ne mérite pas d'être un membre de cette organisation internationale', a-t-il dit.

A l'inverse, il a plaidé pour l'adhésion à part entière des Palestiniens à l'organisation, regrettant que les Etats-Unis aient bloqué l'adhésion des Palestiniens. Ces derniers ont aujourd'hui un statut d'Etat observateur.

/ATS