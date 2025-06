Araghchi relève « la responsabilité importante » de la Suisse

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a demandé à Genève aux membres de l'ONU de condamner 'la grave injustice' menée par Israël. Il a ciblé des 'crimes de guerre' et relevé 'la responsabilité importante de la Suisse' sur le droit international.

'L'agression israélienne ne peut pas et ne doit pas être justifiée par une quelconque norme morale ou légale', a dit le ministre au Conseil des droits de l'homme. Ceux qui le feront sont 'complices', a-t-il ajouté, répétant que son pays a désormais le droit de se défendre.

Il estime qu'Israël a violé tour ce que défend l'organe onusien en ciblant des civils et des infrastructures civiles. Et il a répété qu'Israël perpétrait aussi des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre contre les Palestiniens.

Le chef de la diplomatie iranienne a parlé de 'moment historique' pour l'ONU. 'Nous devons oeuvrer maintenant, sinon tout le système onusien établi sur le droit international serait atténué négativement', a-t-il insisté.

'La Suisse est la gardienne des Conventions de Genève et de ses protocoles sur le droit international humanitaire (DIH). Elle a une responsabilité importante', a aussi dit M. Araghchi. Selon lui, tous les Etats partie doivent s'opposer aux violations.

M. Araghchi, qui a ciblé une 'trahison' alors que les discussions avec les Etats-Unis étaient 'prometteuses', devait retrouver ensuite ses homologues français, britannique et allemand. Avant son discours, l'ambassadeur israélien à l'ONU à Genève Daniel Meron avait dénoncé 'le tapis rouge' déroulé par le Conseil, selon lui, au ministre iranien. Et de condamner à nouveau l''hypocrisie' d'un organe boycotté par Israël.

