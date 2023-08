Après la tempête, Kim blâme les autorités locales pour les dégâts

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réprimandé les autorités locales qualifiées d''irresponsables' pour n'avoir pas su prévenir les dégâts causés par une tempête tropicale, ont indiqué les médias d'Etat lundi. La tempête Khanun a traversé la Corée du Nord vendredi.

Elle a apporté de fortes pluies sur la péninsule coréenne. Les catastrophes naturelles ont tendance à avoir un impact plus important sur le Nord, isolé et appauvri, dont les infrastructures sont moins résistantes, et que la déforestation a rendu vulnérable aux inondations.

En visitant les terres agricoles inondées du comté d'Anbyon, dans l'est du pays, Kim Jong-un a déclaré que cette région avait subi plus de dégâts que les autres 'entièrement en raison de l'attitude extrêmement mauvaise et irresponsable des fonctionnaires locaux', a rapporté l'agence centrale de presse coréenne KCNA.

Famines périodiques

'Les autorités de cette région ont été insensibles aux mesures prises par l'Etat et n'ont pris aucune mesure', a déclaré le dirigeant nord-coréen, cité dans l'article.

Au moment où la tempête s'approchait de la péninsule, la Corée du Nord a mené 'une campagne dynamique pour faire face à un climat anormal désastreux' et a appelé à prendre des mesures pour minimiser les dommages causés à la production économique nord-coréenne.

Le pays a été périodiquement frappé par des famines dans le courant des années 1990, qui ont fait des centaines de milliers de morts. Certaines estimations font état de millions de décès.

