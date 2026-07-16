Algérie: au moins 11 morts dans l'incendie d'un orphelinat

L'incendie d'un orphelinat de la banlieue d'Alger dans la nuit de mercredi à jeudi a fait au moins 11 morts et 19 blessés, ont annoncé les secours algériens. Le pays, confronté à une sévère canicule, a recensé près d'un millier de départs de feux en une semaine.

L'incendie s'est déclaré à la Fondation de l'enfance assistée située dans la commune de Mohammadia, selon la Protection civile. Les services de secours sont intervenus vers 03h00 du matin. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Les secours n'ont pas précisé l'âge des victimes, ni si des enfants figurent parmi elles.

'Les services de la protection civile poursuivent les opérations d'extinction de l'incendie', a indiqué l'organisme dans un communiqué, qui fait état d'un bilan provisoire de 11 morts.

Le Premier ministre Sifi Ghrieb s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital des grands brûlés de Zeralda, dans la banlieue d'Alger, puis à celui de Mustapha Bacha, dans la capitale, selon la télévision nationale.

913 incendies éteints

Plusieurs régions d'Algérie font face à une canicule exceptionnelle depuis plusieurs jours, essentiellement dans le nord du pays. En une semaine, du 8 au 15 juillet, les services de la Protection civile ont enregistré 932 incendies, 'dont 913 ont été éteints jusqu'à mercredi matin', a indiqué à l'agence officielle Algérie Presse Service (APS) le sous-directeur des opérations, le lieutenant-colonel Karim Harbi.

La Protection civile a dit avoir mobilisé plus de 19'000 agents et plus de 700 camions et engins d'intervention dédiés à la lutte contre les feux de forêts, ainsi que six hélicoptères et 12 avions bombardiers d'eau.

A titre préventif, elle a aussi évacué une partie des habitants vers des lieux sûrs, notamment dans les wilayas de Béjaïa, Guelma, Bouira et Mila, toujours selon l'APS.

Chaque été, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt, un phénomène aggravé par les épisodes de sécheresse et les fortes chaleurs, favorisés par le changement climatique.

/ATS