Alain Berset rencontrera le pape jeudi à Rome

Le président de la Confédération Alain Berset se rendra jeudi à Rome pour rencontrer le pape François. Les deux hommes échangeront notamment sur la promotion de la paix mais aussi sur le traitement des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique en Suisse.

M. Berset et le pape discuteront en particulier de la manière dont la Suisse et le Vatican peuvent soutenir au mieux les efforts déployés en faveur de la paix en Colombie et en République démocratique du Congo (RDC), précise mardi le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué.

La situation au Proche-Orient et en Ukraine de même que la prochaine conférence de l'ONU sur le climat seront aussi au programme.

Après sa visite avec le pape, le Fribourgeois se rendra jeudi et vendredi à Paris, où il participera à plusieurs réunions au sommet à l'occasion du Forum de Paris sur la paix. Il prendra notamment part au sommet 'One Planet - Polar Summit', le premier sommet international consacré à la protection des glaciers et des régions polaires.

/ATS