Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew a été arrêté

L'ex-prince Andrew a été arrêté suite à des allégations de 'faute dans l'exercice de fonctions ...
Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew a été arrêté

Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew a été arrêté

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

L'ex-prince Andrew a été arrêté suite à des allégations de 'faute dans l'exercice de fonctions officielles', a annoncé jeudi la police de Windsor. Des perquisitions ont actuellement lieu à deux adresses en Angleterre, en lien apparent avec ces accusations.

La police de Thames Valley, où se situe la résidence Royal Lodge où Andrew habitait jusqu'à récemment, a confirmé l'arrestation du frère de Charles III dans un communiqué.

Elle avait auparavant indiqué 'évaluer' des informations selon lesquelles Andrew avait transmis des informations potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein, du temps où il était émissaire du Royaume-Uni pour le Commerce international, entre 2001 et 2011.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 08:27

El-Facher: une « campagne génocidaire » selon les enquêteurs onusiens

El-Facher: une « campagne génocidaire » selon les enquêteurs onusiens

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 08:06

« Conseil de paix »: la Suisse participera comme observatrice

« Conseil de paix »: la Suisse participera comme observatrice

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 07:21

La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 07:21

Articles les plus lus

Le chef de la diplomatie américaine en Israël le 28 février

Le chef de la diplomatie américaine en Israël le 28 février

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 01:06

Retrait prochain des soldats américains de Syrie, selon la presse

Retrait prochain des soldats américains de Syrie, selon la presse

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 06:06

« Conseil de paix »: la Suisse participera comme observatrice

« Conseil de paix »: la Suisse participera comme observatrice

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 07:21

La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

Monde    Actualisé le 19.02.2026 - 07:21