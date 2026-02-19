Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew a été arrêté

L'ex-prince Andrew a été arrêté suite à des allégations de 'faute dans l'exercice de fonctions officielles', a annoncé jeudi la police de Windsor. Des perquisitions ont actuellement lieu à deux adresses en Angleterre, en lien apparent avec ces accusations.

La police de Thames Valley, où se situe la résidence Royal Lodge où Andrew habitait jusqu'à récemment, a confirmé l'arrestation du frère de Charles III dans un communiqué.

Elle avait auparavant indiqué 'évaluer' des informations selon lesquelles Andrew avait transmis des informations potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein, du temps où il était émissaire du Royaume-Uni pour le Commerce international, entre 2001 et 2011.

/ATS