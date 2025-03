Accord de principe entre la CDU et le SPD pour un gouvernement

Les conservateurs allemands de Friedrich Merz et le parti de centre-gauche ont annoncé samedi avoir conclu un accord de principe en vue de former un gouvernement. Celui-ci prévoit d'investir massivement pour relancer et réarmer la première économie européenne.

'Nous avons rédigé un document commun et nous sommes parvenus à un accord sur toute une série de questions', a déclaré le futur chancelier conservateur devant la presse, ajoutant que les partenaires allaient entamer la semaine prochaine des négociations détaillées devant mener à la formation d'une coalition gouvernementale.

Friedrich Merz avait déjà indiqué viser Pâques, soit le 20 avril, pour la formation de sa coalition.

Le camp conservateur CDU/CSU avait remporté l'élection législative anticipée du 23 février avec 28,6% des suffrages, soit moins que prévu par les sondages. Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) était arrivé en deuxième position avec un score record (20,8%), mais le leader des conservateurs a rapidement exclu toute alliance avec lui. Il n'avait alors pas d'autre choix que de se tourner vers le Parti social-démocrate (SPD), même si ce dernier a accusé le pire résultat de son histoire (environ 16%).

/ATS