A la veille de la cérémonie d’ouverture des JO, « Paris est un vaste sens interdit à ciel ouvert »

Paris en mode olympique chamboule le quotidien de ses habitants. A la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux dans la capitale française, de nombreuses restrictions marquent le quotidien des Parisiens. La circulation et les transports en commun sont particulièrement touchés. Aux abords des quais de la Seine et jusqu’à vendredi, une zone de sécurité, la zone grise, a été établie et un laisser-passer est nécessaire pour s’y rendre. En résumé, le visage de la capitale a bien changé ces derniers jours, comme le confirme Franck Delvaux, président du Syndicat patronal de l’Union des métiers de l’industrie et de l’hôtellerie Paris-Île de France : « Les plus belles places sont fermées, les ponts sont bloqués, des milliers de policiers vous demandent votre QR code et 45'000 barrières enlaidissent la ville de Paris ». Concernant l’impact sur les commerçants, Franck Delvaux évoque une chute de la fréquentation des restaurants de 60 à 80% dans la zone grise. L’habitant de Paris se réjouit toutefois de l’impact des Jeux à long terme : « Il y aura des images magnifiques de la ville de Paris et ça donnera l’envie a beaucoup de touristes de (re)venir. (…) Sur la fin de l’année et l’année 2025, on devrait battre des records de fréquentation ». /mmi