Très violent séisme de magnitude 8,0 au large du Mexique

Un très violent séisme d'une magnitude de 8,0 a été enregistré jeudi au sud du Mexique dans l'océan Pacifique. Un risque de tsunami a été évoqué, annonce le centre américain de veille géologique (USGS).

La secousse tellurique a été ressentie jusqu'à Mexico où les immeubles ont tremblé. L'épicentre a été localisé à 123 kilomètres au sud-ouest de la ville de Pijijiapan, près du Guatemala, à une profondeur de 33 kilomètres.

Le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Costa Rica, le Nicaragua, le Panama, le Honduras et l'Equateur pourraient être atteints par les vagues d'un tsunami, a annoncé le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique.

Le sud du Mexique et le Guatemala se trouvent dans une zone à risques, à la convergence des plaques tectoniques caraïbe, de Cocos, et nord-américaine, auxquelles s'ajoutent des failles géologiques locales. En 2012 et 2014, le département de San Marcos, au sud de la frontière mexicaine, avait été touché par deux tremblements de terre qui ont fait des dizaines de morts et provoqué de très importantes pertes économiques.

