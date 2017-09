L'exode des Rohingyas birmans atteint un pic: 37'000 en un jour

Plus de 123'600 personnes, la plupart des musulmans rohingyas, ont fui récemment les violences en Birmanie pour se réfugier au Bangladesh voisin, selon l'ONU. Un pic a été atteint ces dernières 24 heures, avec 37'000 réfugiés qui ont passé la frontière en une journée.

Ils fuient une opération de l'armée birmane dans l'Etat Rakhine, région pauvre et reculée du nord-ouest de la Birmanie. Les violences ont commencé avec l'attaque, le 25 août, d'une trentaine de postes de police par les rebelles de l'Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), qui dit vouloir défendre les droits bafoués de cette minorité musulmane rohingya.

Les combats ont poussé des dizaines de milliers de personnes sur les routes, au risque d'une crise humanitaire. 'A cause des arrivées massives de réfugiés, une immense crise humanitaire se déroule ici', a déclaré Nur Khan Liton, célèbre militant des droits de l'homme au Bangladesh.

Eau et nourriture vont manquer

'Les gens sont installés dans des camps de réfugiés, sur les routes, dans les cours d'école et même dehors. Ils défrichent pour créer de nouveaux refuges. L'eau et la nourriture vont manquer', ajoute-t-il. Plus de 400'000 réfugiés rohingyas se trouvent déjà au Bangladesh après avoir fui lors de vagues de violences précédentes.

Les combats ont aussi fait au moins 400 morts, dont 370 'terroristes' rohingyas, selon l'armée. Depuis le début des violences, au moins 90 affrontements ont eu lieu. Plus de 2600 maisons ont été détruites dans des villages non musulmans, ainsi que 138 dans des villages musulmans, a affirmé lundi le bureau de la cheffe du gouvernement birman Aung San Suu Kyi dans un communiqué.

