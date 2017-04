La chaîne Yendi a fait une demande de faillite

Yendi, qui emploie environ 500 personnes en Suisse, a demandé mardi l'ouverture d'une procédure de faillite. La direction de la chaîne de magasins de vêtements en a informé ses succursales mercredi.

Le groupe demande à ses employés de poursuivre leur travail de manière à écouler le plus de marchandise possible, 'dans l'intérêt de tous', lit-on dans cette information aux succursales que l'ats s'est procurée.

La semaine dernière encore, la direction envoyait aux succursales des courriels qui se voulaient rassurants. Cela montre qu'elle a caché jusqu'au bout la situation réelle à ses employés, ce qui est inacceptable, a réagi le syndicat Unia. Le syndicat a rendez-vous avec la direction mardi prochain.

Depuis plusieurs semaines, des collaborateurs s'inquiétaient pour leur avenir à cause des difficultés financières de l'entreprise basée à Bulle (FR), qui a une centaine de points de vente en Suisse. Les poursuites se sont accumulées, des baux à loyer ont été dénoncés, et la plupart des magasins n'étaient plus réapprovisionnés.

