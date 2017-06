La Poste a 3854 points d'accès en Suisse et en aura 4200 d'ici 2020

A l'issue d'entretiens menés avec tous les cantons, La Poste a annoncé vendredi que 765 offices de postes sont garantis jusqu'en 2020. Le géant jaune confirme qu'à terme il veut en exploiter lui-même entre 800 et 900.

La liste sera donc encore étoffée, indique La Poste dans un communiqué. Selon une recherche de l'ats publiée jeudi, il reste à examiner le sort de 456 offices. Dans cette même recherche, l'ats établissait à 763 le nombre d'offices garantis jusqu'en 2020, un chiffre que La Poste a donc confirmé vendredi, à deux unités près.

Dans l'ensemble, ce sont 3854 points d'accès qui sont à disposition de la clientèle, selon La Poste. Et d'ici 2020, le géant jaune veut porter ce nombre à plus de 4200. Ce réseau sera réparti en 800 à 900 offices, 1200 à 1300 agences, 1300 services à domicile et 500 à 700 points d'accès complémentaires ou destinés à la clientèle commerciale, selon le vocabulaire de La Poste.

Et cette dernière d'assurer que les guichets postaux intégrés dans le modèle de filiales partenaires (épicerie, administration locale et autres commerces de village) permettent d'effectuer 97% des opérations postales. Ainsi le format des filiales s'est largement imposé, selon La Poste.

Syndicom ne l'entend pas de cette oreille. Pour le syndicat, La Poste 'brasse de l'air, mais ne présente aucune stratégie'. Dans un communiqué diffusé vendredi, Syndicom affirme que La Poste souhaite poursuivre la réduction des services déjà entamée. 'Une nouvelle fois, des points d'accès allégés sont présentés comme des projets d'avenir, tandis que la poursuite du développement de l'offre de services demeure nébuleuse', écrit le syndicat.

/ATS