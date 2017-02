Plus d'un million de passagers pour Flixbus en Suisse en 2016

Flixbus a accueilli plus d'un million de passagers en Suisse l'an dernier dans ses autocars, un nombre en hausse de 50%. La jeune compagnie allemande a transporté 30 millions de personnes au niveau européen, une performance record.

Ces chiffres traduisent un secteur du transport long distance en pleine expansion, rappelle Flixbus dans un communiqué publié mardi. Pour la Suisse, la société met en exergue ses liaisons à partir de Berne, avec une fréquentation qui a plus que triplé depuis septembre 2015, soit l'intégration de la ville fédérale au réseau.

En Suisse, Flixbus dispose de bases dans les grandes villes (Zurich, Genève, Bâle, Lausanne et Berne), mais aussi dans des cités plus petites (Winterthour, Lucerne, St-Gall, Lugano, Bellinzone, Fribourg et Coire). La compagnie allemande effectue 100'000 trajets quotidiens, en desservant 1000 destinations dans 20 pays.

Liaisons internes voulues

Pour l'heure, l'entreprise fondée il y a cinq ans à Munich peut seulement acheminer des passagers en Suisse depuis une destination étrangère et vice versa. Elle espère bientôt pouvoir disposer d'une autorisation, afin de proposer des liaisons entre les villes helvétiques, histoire de s'attaquer au monopole des CFF.

Flixbus fait l'objet d'une enquête de l'Office fédéral des transports (OFT). Ce dernier soupçonne la société de cabotage entre Zurich et Bâle. Le syndicat du personnel des transports (SEV) a par ailleurs mené une action en décembre à Zurich, en accusant Flixbus de pratiquer la sous-enchère sociale et salariale.

La performance réalisée en Suisse en 2016 par Flixbus est conforme à la prévision dévoilée l'été passé par son directeur général André Schwämmlein.

/ATS