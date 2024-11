Zora del Buono distinguée par le Prix suisse du livre germanophone

L'écrivaine zurichoise Zora del Buono a reçu dimanche le 17e Prix suisse du livre pour son roman 'Seinetwegen' ('A cause de lui'). Dans cet ouvrage, elle enquête sur la mort de son père, décédé dans un accident de voiture à 33 ans.

L'auteure avait huit mois quand son père est mort au volant de sa voiture, en août 1963. Le jury a loué dimanche dans un communiqué un texte 'qui concerne tout le monde bien qu'il traite de la mort' du père de Zora del Buono.

L'écrivaine italo-suisse mêle statistiques, documents judiciaires et scènes de vie dans son roman 'avec une facilité déconcertante', selon le jury. Ce texte 'silencieux, sans prétention et imprégné d'une force existentielle' parle de la culpabilité, de la perte et de la réconciliation, soulignent encore les cinq membres du jury.

'Seinetwegen' n'a pas été traduit en français. Créé en 2008 et doté de 30'000 francs, le Prix du livre suisse est une initiative de l'association LiteraturBasel et de l'Association suisse des libraires et éditeurs (SBVV). Il récompense chaque année des livres écrits en allemand par des auteurs suisses ou qui vivent en Suisse.

/ATS