Zoë Më en tournée avec une escale à Genève

Six mois après avoir représenté la Suisse au Concours Eurovision de la chanson à Bâle, la chanteuse bilingue Zoë Më a débuté sa tournée en Suisse. Elle se produira samedi prochain à Genève en première partie de Louane, qui a représenté la France lors du dernier ESC.

Après Winterthour samedi, Coire ce dimanche et Fribourg jeudi, Zoë Më va investir la scène genevoise de l'Arena. Elle se dit ravie, car la chanteuse française Louane est 'son modèle'. 'Et c’est grâce à sa musique que j’ai appris le français à 14 ans', a-t-elle déclaré à l'hebdomadaire Glückspost.

L'auteure-compositrice vient d'ailleurs de sortir un nouvel EP intitulé' Loup Garou' et composé de six titres. Le texte, qui passe de l'allemand au français, sa marque de fabrique, dévoile une Zoë Më un peu moins zen que dans son titre 'Voyage', arrivé en 10e place lors du dernier ESC.

Zoë Më s'installe à Fribourg

La jeune femme de 25 ans vient également d'emménager à Fribourg: 'autrefois, je pensais qu’il fallait vivre dans une métropole pour percer'. Bien qu’elle soit souvent à Berlin ou à Paris pour le travail, elle ajoute: 'Je m’identifie fortement à Fribourg et au bilinguisme', où elle veut investir toute son énergie dans la musique.

Après le début de sa tournée en Suisse - aussi au festival Baloise Session le 17 octobre et au festival du Gurten à Berne l'été dernier - , un concert est prévu à Berlin en mars, puis à Zurich et à Berne. Elle espère que d’autres scènes européennes suivront.

/ATS