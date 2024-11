Zep a attiré près de 21'000 personnes à Saint-Maurice

L'exposition autour de l'oeuvre de l'auteur et dessinateur genevois Zep a attiré 20'820 personnes au Château de Saint-Maurice (VS). En 2025, place à Astérix qui fête 65 ans d'aventures.

L'exposition Zep au Château de Saint-Maurice a célébré de 'manière éclatante les 20 ans d’expositions d’arts dessinés de la Fondation du Château de Saint-Maurice', communique lundi le directeur du Château Philippe Duvanel. Ce succès la classe dans le trio des plus grandes fréquentations après Les Schtroumpfs et Petzi.

L'exposition, spécialement conçue pour le lieu valaisan, a séduit par la largeur de son regard, précise le directeur. Outre Titeuf, le personnage qui a rendu célèbre Zep, curieuses et curieux 'de toutes générations' ont aussi pu voir dessins, reproductions, pièces originales et documents. 'Elle semble avoir, pour beaucoup, révélé la très forte étendue de l’oeuvre de Zep, son foisonnement et, s’il en était encore besoin, son indiscutable puissance narrative'.

Astérix prend la suite

En 2025, le Château présentera Astérix du scénariste René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo du 5 avril au 16 novembre. Il s'agit de la première exposition d’importance du personnage en Suisse, précise le directeur dans le communiqué.

Créée sur mesure au Château et réalisée en collaboration avec les Éditions Albert René, elle permettra de 'savourer la virtuosité narrative et graphique' de la série et de partir 'à la découverte de ses origines'. Situation géographique oblige, le mythique voyage d'Astérix chez les Helvètes sera particulièrement mis à l'honneur.

Icône absolue de la bande dessinée francophone et de l’esprit français dans le monde, Astérix totalise aujourd’hui plus de 65 ans d’histoire, 40 albums traduits en 117 langues et dialectes ainsi que 16 longs-métrages d’animation et de fiction.

/ATS