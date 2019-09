Xavier Dolan est l'invité de la prochaine édition du GIFF

Le réalisateur, scénariste, producteur et acteur canadien Xavier Dolan est l'invité de la prochaine édition du Geneva International Film Festival (GIFF). Le jeune prodige se verra remettre à cette occasion le Geneva Award, un tout nouveau prix décerné par le festival.

Le GIFF, qui se tient du 1er au 10 novembre, proposera une rétrospective complète des films de l'auteur québécois de 30 ans, notamment, de 'J'ai tué ma mère' et de 'Juste la fin du monde'. Parmi les oeuvres présentées au GIFF, le public du festival pourra notamment découvrir 'The Death and Life of John F.Donovan', film inédit en Suisse, qui viendra clôturer le GIFF. Xavier Dolan participera à une masterclasse le 9 novembre.

