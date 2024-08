« Wie Erben »: Grand prix de la Semaine de la critique à Locarno

La Semaine de la critique de Locarno a aussi son palmarès. Le Grand prix de la Semaine de la critique/Prix SRG SSR, qui récompense le meilleur film en compétition, est décerné au documentaire 'Wir Erben' (Nous les héritiers) du réalisateur bernois Simon Baumann.

Le paysan écologiste Ruedi Baumann, 77 ans, et son épouse, la socialiste Stephanie Baumann, 73 ans, ont été le premier couple à siéger au Conseil national dans les années 90. Leur fils leur consacre le documentaire 'Wir Erben' (Nous, les héritiers), axé sur la question de l'héritage autant matériel qu'idéologique.

Ruedi et Stéphanie Baumann écumaient les plateaux de télévision de l'époque, affrontant les opposants politiques sur les questions écologiques. Plusieurs extraits de la SRF ont d'ailleurs été intégrés au documentaire.

Ruedi Bauman, d'abord UDC, avait rejoint le rang des Verts, dont il prend la présidence en 1997 pour quatre ans. Stephanie Baumann était elle membre du PS.

Une ferme en Gascogne

Depuis plus de 20 ans, ils gèrent une ferme dans le sud-ouest de la France, en Gascogne. Leur fils Kilian Baumann est lui aussi devenu agriculteur et conseiller national, tandis que son frère Simon a choisi la réalisation ('Zum Beispiel Suberg', 2013).

Il s'agit d'une discussion entre générations sur le privilège et la malédiction de l'héritage. Il est encore question de l'héritage rose-vert à l'ère du changement climatique.

Le film est attendu en salles cet hiver.

Le Prix Marco Zucchi

Le Prix Marco Zucchi Award, qui prime le film jugé le plus innovant par la Semaine de la critique en termes d'esthétique cinématographique et de langage documentaire, a lui été remis à 'La déposition' de la réalisatrice française Claudia Marschal. Elle délivre un témoignage 'fort et subtilement' mis en scène sur le sujet d’une agression sexuelle commise par un prêtre sur un jeune adolescent.

La Semaine de la critique est une section indépendante organisée par l'Association suisse des journalistes cinématographiques en coopération avec le réalisateur et les organisateurs du Festival du film de Locarno.

/ATS