Vote par correspondance à Bâle-Ville: net « oui » à l'Eurovision

Les citoyens de Bâle-Ville approuvent massivement le crédit de 37,5 millions de francs pour le Concours Eurovision 2025, sur la base du vote par correspondance. En revanche, on s'achemine vers un 'non' au droit de vote des étrangers disposant du permis C.

Plus de 90% des Bâlois votent par correspondance. Parmi eux, 66,4% soutiennent le crédit accordé à la SSR pour l'organisation du Concours Eurovision à Bâle, en mai prochain. Le microparti ultra-évangélique UDF avait saisi le référendum contre la décision du Grand Conseil.

Par contre, les citoyens bâlois ne semblent pas vouloir accorder le droit de vote aux étrangers disposant du permis C, comme le proposaient les autorités. Cet objet est rejeté à près de 56,1% par celles et ceux qui ont voté par correspondance.

/ATS