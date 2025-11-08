Vol au Louvre: « les bijoux seront retrouvés », réaffirme Macron

Le président français Emmanuel Macron a répété vendredi lors d'un déplacement au Mexique que les joyaux de la Couronne dérobés au Louvre seraient retrouvés. Il a promis que la sécurité du musée parisien serait revue.

'Nous avons commencé à interpeller une partie de la bande qui a mené ce vol. Les bijoux seront retrouvés, ils seront arrêtés, ils seront jugés', s'est engagé le chef de l'Etat auprès de la chaîne Televisa au cours d'une tournée en Amérique latine.

'De ce qui s'est passé et qui a été un choc pour tout le monde', c'est 'l'occasion de sortir encore plus fort', a déclaré Emmanuel Macron.

Le 19 octobre, des malfaiteurs ont réussi à s'introduire dans le musée et dérober en quelques minutes des joyaux d'une valeur de 88 millions d'euros. Les bijoux restent introuvables et quatre suspects ont été mis en examen et écroués.

Parmi les huit pièces 'd'une valeur patrimoniale inestimable', selon les autorités, se trouve le diadème de l'impératrice Eugénie (épouse de Napoléon III), qui compte près de 2000 diamants.

La Cour des comptes a vivement critiqué la gestion du musée de ces dernières années, affirmant jeudi dans un rapport que l'institution avait négligé la sécurité au profit de l'attractivité.

'La sécurité du Louvre sera totalement repensée', a assuré Emmanuel Macron vendredi, évoquant le plan de 'Nouvelle Renaissance du Louvre' annoncé en janvier qui doit aboutir à une nouvelle grande porte d'accès ou encore une salle dédiée à la Joconde de Léonard de Vinci.

La Cour des comptes a revu à la hausse son coût à 1,15 milliard d'euros, contre 700 à 800 millions évoqués par l'entourage du chef de l'État. Elle a jugé le projet 'pas financé' en l'état.

En attendant, la direction du musée le plus visité au monde a présenté vendredi des 'mesures d'urgence' lors d'un conseil d'administration extraordinaire, parmi lesquelles la création d'un 'coordonnateur sûreté' et le déploiement de caméras de surveillance supplémentaires. Leur manque aux abords du musée avait été pointé du doigt.

/ATS