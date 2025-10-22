Vol au Louvre: la directrice du musée reconnaît des failles

La directrice du Louvre, Laurence des Cars, a reconnu mercredi des failles dans le système de surveillance extérieur du grand musée parisien. Elle a aussi demandé de nouvelles mesures dont un commissariat de police en son sein.

Ces déclarations ont été faites trois jours après le casse spectaculaire au cours duquel des joyaux estimés à 88 millions d'euros ont été dérobés.

'Il ne s'agit nullement pour moi de me dérober ou d'adopter une position de déni. Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien, nous avons été mis en échec', a-t-elle dit devant la commission de la Culture du Sénat qui l'a auditionnée pendant plus de deux heures.

Il s'agissait des premières déclarations publiques depuis dimanche de la dirigeante, au coeur d'une intense polémique sur la sécurité des oeuvres dans le musée le plus visité du monde, qui a rouvert mercredi. Présidente-directrice du Louvre depuis 2021, Mme des Cars a indiqué avoir proposé sa démission à la ministre de la Culture, qui l'a refusée.

Vidéosurveillance 'très insuffisante'

'Le système de sécurité tel qu'il est en place aujourd'hui dans la galerie d'Apollon a parfaitement fonctionné', y compris toutes ses alarmes, a assuré la dirigeante. Elle a en revanche admis que le système de surveillance vidéo de l'extérieur du gigantesque palais était 'très insuffisant', évoquant une 'faiblesse dans la protection périmétrique'.

Les cambrioleurs ont pénétré dans le musée grâce à un monte-charge installé sur la voie publique et fracturé à la disqueuse une porte-fenêtre puis les vitrines abritant les joyaux, le tout en quelques minutes, avant de disparaître avec huit trésors nationaux.

'Il y a quelques caméras périmétriques, mais qui sont vieillissantes (...), le parc est très insuffisant, ne couvre pas l'ensemble des façades du Louvre, et malheureusement du côté de la galerie d'Apollon' où a eu lieu le vol, 'la seule caméra est posée en direction de l'ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l'effraction', a-t-elle détaillé.

Sa responsable de la sécurité, Dominique Buffin, a toutefois ajouté que 'la réglementation nous limite sur l'emprise de notre vidéoprotection', avec des compétences qui relèvent 'de la préfecture de police de Paris'. Laurence des Cars a assuré avoir, dès son arrivée en 2021, 'accéléré l'élaboration' d'un plan de sécurisation, ou 'schéma directeur', du musée. Ce plan, chiffré à 80 millions d'euros et en cours de déploiement, permettra selon elle de couvrir 'l'ensemble des façades'.

Il n'y a 'pas eu de retard' dans la mise en oeuvre de ce plan, a-t-elle encore assuré, alors qu'un pré-rapport de la Cour des comptes évoque un 'retard persistant' sur ce point. La question qui se pose, a-t-elle poursuivi, est celle de 'l'adaptation de ce système de sécurité à un nouveau type d'attaque, à de nouveaux modes opératoires qui n'avaient pas été envisagés'.

'Je souhaite solliciter le ministère de l'Intérieur pour étudier si l'installation d'un commissariat de police au sein du musée serait envisageable', a-t-elle dit, évoquant également la nécessité de mesures pour éviter le stationnement des véhicules aux abords du musée.

'Constat terrible'

La dirigeante a également résumé 'le constat général' depuis son arrivée en 2021, celui d'un 'sous-investissement chronique en matière d'équipement et d'infrastructures au Louvre', et déploré des 'infrastructures techniques absolument obsolescentes, voire absentes', 'un constat terrible pour le plus grand musée du monde'.

'Je ne veux pas laisser penser que ce vol est une fatalité. Je n'ai cessé depuis ma prise de fonction en septembre 2021 d'attirer l'attention de notre tutelle de la représentation nationale et des médias sur l'état de dégradation et d'obsolescence générale du Louvre, ses bâtiments et structure', a-t-elle souligné.

Le président Emmanuel Macron a demandé de son côté mercredi une 'accélération' des 'mesures de sécurisation en cours de déploiement' au Louvre, visité par neuf millions de visiteurs en 2024. En coulisses, l'enquête se poursuit pour tenter de mettre la main sur les quatre cambrioleurs et leur incroyable butin.

La couronne de l'impératrice Eugénie, qui leur avait échappé dans leur fuite, est 'assez endommagée' mais sa restauration est 'délicate mais possible', a annoncé Mme des Cars. L'enquête 'progresse', a assuré sur CNews et Europe 1 le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. 'J'ai toute confiance, ça c'est sûr, dans le fait que nous retrouverons les auteurs', a-t-il martelé.

Les bijoux volés ont été estimés par le musée à 88 millions d'euros, un montant qui ne tient toutefois pas compte de leur valeur patrimoniale.

/ATS