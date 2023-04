Visions du Réel: une ouverture placée sous le signe de la migration

Le Festival Visions du Réel a ouvert ses portes, avec un accent mis sur la migration vendredi soir. Elisabeth Baume-Schneider a fait sa première apparition comme conseillère fédérale au rendez-vous annuel du cinéma documentaire en Suisse.

Pour la ministre de la justice, le regard du cinéma documentaire sur le réel est essentiel, a-t-elle déclaré en substance vendredi soir. Le festival nyonnais offre à voir 'ce qui figure très justement dans le nom du festival et qui par définition nous concerne toutes et tous: le réel.'

'Le cinéma du réel pose des repères sociaux et historiques', a relevé la Jurassienne. La migration, au centre de son action politique actuelle, était aussi le thème abordé par le film projeté vendredi soir: 'Nightwatchers', de Juliette de Marcillac. La réalisatrice française, qui était aussi présente à Nyon, a suivi le quotidien de bénévoles venant en aide aux migrants à la frontière franco-italienne.

163 films

Ce regard sur le réel, les amateurs du rendez-vous nyonnais pourront l'affûter grâce aux 163 films - dont 82 qui n'ont encore jamais été vus - que proposent la directrice artistique Emilie Bujès et son équipe.

Outre la projection de deux documentaires qui ont gagné à la dernière Mostra de Venise et à la Berlinale, les spectateurs auront la possibilité de rencontrer la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher lors d'une masterclass: son film 'La Chimera' est la seule coproduction suisse sélectionnée en compétition à Cannes cette année pour la Palme d'Or.

Production helvétique ce week-end

Ce premier week-end sera marqué par la production helvétique actuelle. Parmi elle, 'Dreamers' de la Genevoise Stéphanie Barbey et du Lausannois Luc Peter: à l'âge de neuf ans, Carlos arrive du Mexique à Chicago avec ses trois frères et ses parents. Selon la loi américaine, il est maintenant sans-papiers: la moindre erreur peut le conduire à l'expulsion.

Ce film sera rejoint dans le courant de la semaine par 'Para no olvidar' de la Genevoise Laura Gabay: après le coup d'Etat de 1973 en Uruguay, des milliers d'intellectuels et d'artistes ont fui le pays. Son père était l'un d'eux.

Sans oublier 'Chagrin Valley' de la Zurichoise Nathalie Berger: dans un entrepôt de la banlieue de Cleveland, les résidents d'une maison de retraite atteints de démence vivent dans un village intérieur artificiel, à l'image de l'Amérique des années 1950.

Rétrospective de Jean-Stéphane Bron

Toujours ce week-end, les cinéphiles pourront se replonger dans la filmographie du cinéaste lausannois Jean-Stéphane Bron, à travers la première rétrospective dédiée à son œuvre. Et (re)voir 'Le Génie helvétique' (2003): ce long-métrage documentaire, vu par plus de 105'000 spectateurs en Suisse, suit l'élaboration en commission de la loi sur le génie génétique (Gen-Lex), jusqu'à la discussion et la votation au Parlement.

Le festival reste sur une formule partiellement hybrique. Les amateurs de documentaires ont la possibilité de voir une partie des films en ligne après leur diffusion dans une des six salles du festival, via un abonnement au coût modique. Le rendez-vous des cinéphiles, qui se tient pendant dix jours jusqu'au 30 avril, remettra ses différents prix vendredi prochain.

https://www.visionsdureel.ch/

/ATS