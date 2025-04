Visions du Réel: The Prince of Nanawa et Les Vies d’Andrès primés

La réalisatrice argentine Clarisa Navas remporte le Grand Prix de la compétition Internationale longs métrages à Visions du Réels avec 'The Prince of Nanawa'. 'Les Vies d’Andrès' du Fribourgeois Baptiste Janon et du Belge Rémi Pons remporte la compétition nationale.

'The Prince of Nanawa' suit sur 10 ans les métamorphoses d’Ángel, de l’enfance à l’âge adulte à la frontière entre l’Argentine et le Paraguay, indiquent les organisateurs vendredi. 'The Vanishing Point' de l'Iranien Bani Khoshnoudi remporte la compétition Burning Lights. Le film brise le silence familial au sujet d’une cousine disparue, exécutée durant les purges de 1988 dans les prisons du régime iranien.

Du côté la compétition nationale, le film 'Les Vies d’Andrès' met en lumière le quotidien de quatre chauffeurs routiers pris dans une spirale de performance et de contraintes logistiques, qu’il croise avec un roman sur un charretier du début du 20e siècle.

Le Prix du public revient à 'Cutting Through Rocks' de Sara Khaki et Mohammadreza Eyni.

/ATS